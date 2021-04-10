В Воронеже ночная пьянка в кафе закончилась грабежом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудники воронежской полиции раскрыли грабеж в кафе на улице 9 января. Задержан 38-летний местный рецидивист, сообщили в региональном главке 10 апреля.

Ранее к стражам порядка обратился 47-летний местный житель. Он сообщил, что ночью в кафе распивал спиртное со случайным собутыльником. Слово за слово, между ними произошла ссора. Тогда оппонент выхватил у него сумку с 10 тысячами рублей и скрылся.

Злоумышленника задержали в Советском районе, установив его личность по информации от очевидцев и записям с видеокамер. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления воронежец. Подозреваемый дал признательные показания и частично возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 7 лет лишения свободы.