Под Воронежем сельчане сообщили о нападении волка на человека

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В Борисоглебске местные жители рассказали о нападении животного, внешне похожего на волка, на супружескую пару. По информации, которая появилась в сообществе «Подслушано Борисоглебск», случай произошел в пятницу вечером 9 апреля.

Местные жители пишут, что животное якобы набросилось на мужчину и укусило несколько раз. После непродолжительной борьбы человек победил – животное погибло. Труп «якобы волка» на следующий день забрали на экспертизу, а мужчина обратился за медпомощью в райбольницу.

Как пояснили в ГУ МВД по региону, сообщение о нападении животного поступало. Сейчас выясняется, был ли это действительно волк или местные могли спутать его с обычной дворнягой характерного окраса.