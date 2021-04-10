Коронавирус в Воронежской области на 10 апреля: 190 заболевших, 22 умерших

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По данным на утро 10 апреля в Воронежской области зафиксировали 22 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Всего врачам за пандемийный год не удалось спасти 2967 пациентов. Все они скончались от осложнений, вызванных опасной болезнью. Данные со ссылкой на Роспотребнадзор передал оперативный штаб региона.

По счастью снижается число заболевших ковидом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 190 человек. Это положительная динамика, поскольку ранее количество инфицированных доходило до 400. Всего с начала эпидемии коронавирусом переболело 77 123 воронежца.

Выписаны из стационарного и амбулаторного лечения 207 человек.

В регионе все также продолжает действовать масочный режим и полным ходом идет вакцинация населения.