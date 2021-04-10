В Воронеже загоревшуюся пятиэтажку на улице Еремеева потушили за два часа

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В 23:25 удалось ликвидировать масштабный пожар на улице Ереемеева. Напомним, поздним вечером 9 апреля неожиданно вспыхнуло пятиэтажное здание №27. Речь идет о панельном доме 1959 года постройки, но совсем недавно в нем прошел капитальный ремонт, который включал и переустройство крыши. Однако теперь от обновления не осталось и следа..

Площадь пожара из изначальных 250 квадратных метров быстро достигла всех 500 - больше всего пострадала непосредственно кровля. О характере повреждений свидетельствует и видео с места события.

Как мы сообщали ранее, по данным местной управляющей компании, в доме 80 квартир, в которых только официально зарегистрированы 162 жителя. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, их пятиэтажки эвакуировали 177 человек.

Большинство жильцов, как только поняло, что дом объят пламенем, самостоятельно вышли из квартир. Пожарные помогли эвакуироваться трем пожилым людям - двум женщинам и мужчине, которым тяжело передвигаться.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания пока не называется. По уточненным данным всего к ликвидации пожара привлекли 66 человек и 17 машин.