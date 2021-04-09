Мошенники 30 раз звонили жительнице Воронежской области, чтобы украсть у нее более полумиллиона рублей

46-летняя жительница Терновского района пополнила число обманутых «сотрудниками службы безопасности банка». Очередной аферист разыграл стандартную схему о «несанкционированном доступе мошенников к кредитной карте». Почему-то в таких ситуациях многие люди начинают верить преступникам.

Вот и жительница Терновского района испугалась, что с ее кредитной карты с лимитом 600 тысяч рублей снимут все средства. Мошенник заверил женщину, что банк удерживает 3 операции по переводу денег. Для безопасности необходимо было якобы провести ряд операций и продиктовать смс-коды.

Женщина доверилась... За один день ей поступило около 30 звонков с различных телефонных номеров. Местная жительница раз за разом одобряла переводы с ее кредитной карты на суммы около 60 и 70 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 523 тысячи рублей. Лишь спустя 10 дней женщина решила проверить остаток на счете, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.