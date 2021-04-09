Следователи заинтересовались избиением водителя бригады скорой помощи в Воронеже

Следователи организовали проверку информации о нападении воронежца на бригаду скорой помощи. Напомним, ночью 9 апреля медиков вызвали в один из домов по Московскому проспекту. Мужчина поранил палец, как признался он сам, когда открывал бутылку.

Примерно через час бригада прибыла по указанному адресу. Вот только мужчине, который к тому времени изрядно выпил, не понравилось, что его заставили ждать, поэтому он попытался ударить фельдшера, но она успела закрыться в автомобиле. Тогда пациент напал на водителя, повалил на землю и начал избивать ногами...

- Будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены пострадавшие и очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования, проведены иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Делом заинтересовалась и прокуратура Коминтерновского района.