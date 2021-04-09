В Воронеже с помощью видеокамер будут штрафовать тех, кто не платит за парковку

Фотоматериалы будут передавать в районные административные комиссии, а потом протоколы передадут в суд Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже планируют увеличить покрыть всю зону платных парковок системами фотофиксации нарушений. Основное внимание будет направлено на водителей, закрывающих или снимающих государственный регистрационный знак. Пока в городе работает 57 таких электронных «помощников», но в последующем количество камер должно увеличиться. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководитель обособленного подразделения ООО «Городские парковки» Анатолий Кобяшев отметил, что сегодня почти половина пользователей парковок в центре города не оплачивают их. Поэтому усиление системы администрирования - вынужденная мера. Сейчас нарушителей «ловят» пешие и мобильные патрули в ручном режиме.

- Камеры работают в автоматическом режиме, фиксируют правонарушения, фактическую постановку транспортных средств на парковке. Съемка осуществляется с интервалом в минуту, однако время «реагирования» можно скорректировать. На фотофиксацию попадают моменты снятия и закрытия номеров - отчетливо видно, когда человек вышел, начал прикрывать номера. В этот момент камера распознает их, поэтому даже такие действия автомобилистов не помогут избежать ответственности, - поделился Анатолий Кобяшев.

Фотоматериалы будут передавать в районные административные комиссии, а потом протоколы передадут в суд. Регламентированный срок привлечения к административной ответственности составляет два месяца, но чаще всего соответствующие извещения приходят автовладельцам уже через две-три недели.

Напомним, в Воронеже шесть тысяч платных парковочных мест. График их работы – с 8:00 до 19:00 в будние дни. Первые 15 минут - бесплатны. Час парковки стоит 40 рублей, а штраф за неоплату - 1 500 рублей.