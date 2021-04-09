В Воронеже автомобиль «Пежо» выскочил на тротуар и сбил пешехода

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

9 апреля примерно в 13:50 на улице Морозова на тротуар выскочил автомобиль «Пежо» и наехал на пешехода у одного из местных торговых павильонов. Воронежца с различными травмами госпитализировали. Его личность сейчас устанавливается.

Случилось все недалеко от дома №27/1 по улице Моронзова. По предварительным данным, 60-летняя местная жительница на автомобиле «Хендай» выезжала с прилегающей территории, но не рассчитала маневр. Она ударила ехавший по улице Тимирязева автомобиль «Пежо». За его рулем была 31-летняя местная жительница. После столкновения автомобиль «Пежо» самопроизвольно выехал на тротуар.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.