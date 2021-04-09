Депутаты Воронежской областной Думы предложили создать туристический маршрут патриотической направленности для школьников

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

В Воронежской областной Думе продолжаются отчеты исполнительных органов власти о проделанной за год работе. В рамках «часа исполнительной власти» в Парламентском центре депутаты обсудили тему благоустройства воинских захоронений.

В прошлом году к 75-летию Великой Победы в Воронежской области проведены восстановительные работы на 20 воинских захоронениях, на 17 из них заменены скульптуры. За счет федерального финансирования в Воронеже восстановлен мемориальный комплекс «Песчаный Лог». Заключено соглашение с Минобороны на проведение в 2021 году восстановительных работ на воинском захоронении в г. Россошь. Общая стоимость составит 19,5 млн рублей.

Депутаты обсудили с руководителем департамента по развитию муниципальных образований области Василием Тарасенко вопрос увековечения памяти мирных жителей Воронежской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил Василий Тарасенко, в этом году запланировано проведение архивной и поисковой работы, определение перечня памятных мест и параметров памятного знака. Работы по изготовлению и установке мемориальных знаков в населенных пунктах Воронежской области планируется начать в 2022 году.

Депутаты Воронежской областной Думы предложили составить туристический маршрут патриотической направленности для школьников по памятным местам и местам воинских захоронений.

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