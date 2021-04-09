Глава Воронежа Вадим Кстенин анонсировал скорое открытие движения по мосту на улице Ленина

Вадим Кстенин проинспектировал ход реконструкции путепровода Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин 9 апреля анонсировал скорое открытие технического движения по мосту на улице Ленина. В конце этого месяца мостовики должны передать сооружение дорожникам для укладки асфальтобетона. Если погода не вмешается в планы, то уже в начале мая первые автомобилисты смогут проехать по 4 полосам.

- Объект очень непростой и сложностей при реконструкции возникало достаточно - от погружения трубошпунтов до нахождения неучтенных коммуникаций, которые ни на одной топографической съемке не были отражены, соответственно, приходилось тратить дополнительное время на разрешение этих вопросов, вырабатывать новые технические решения, - отметил Вадим Кстенин во время выездного совещания.

Контракт с подрядчиком заканчивается 28 мая - к этому времени строители точно должны полностью завершить все работы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Однако сегодня все трубошпунты для будущих опор сооружения установлены, устроены элементы крайней опоры №2. Завершен и монтаж всех железобетонных балок пролетных строений, сделаны продольные монолитные участки объединения балок.

- Сейчас ведутся работы по устройству сопряжения путепровода с насыпью, армированию и монтажу опалубки шкафной стенки на крайней опоре №1, а также бурению скважин для последующего устройства буронабивных свай, - доложил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Сдать объект полностью, скорее всего, получится примерно в два раза быстрее проектного срока. Глава Воронежа поблагодарил ОАО «РЖД» за предоставление глухого технологического окна на 6 дней. Это значительно сократило сроки работ: например, полностью демонтировать путепровод и вывезти мусор удалось всего за пять суток.

Движение пешеходов по путепроводу будет запрещено до 28 мая, поскольку пока оно небезопасно Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Вадим Кстенин подчеркнул, что контракт с подрядчиком заканчивается 28 мая - к этому времени строители точно должны полностью завершить все работы. Пока же пешеходам идти по мосту запрещено - это просто небезопасно.

- После открытия технического движения на сооружении продолжатся работы по обустройству еще двух автомобильных полос, тротуарных частей по обеим сторонам, рабочие будут устанавливать барьерное и перильное ограждение, монтировать опоры наружного освещения, - сообщил главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин.

Автомобильное движение будет еще закрываться в мае, но на небольшой срок, для обустройства предшовной зоны, поскольку эти работы выполняются уже на заключительном этапе.