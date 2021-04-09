Прокуратура потребовала пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дела по собачьим боям под Воронежем

Эпизод собачьих боев. Фото: другой источник.

Сотрудники прокуратуры Рамонского района проверили законность отказа в возбуждении уголовного дела по факту проведении 6 марта боев собак на территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы.

В пятницу, 9 апреля, это решение отменил прокурор Рамонского района. Материалы дела вернули в орган дознания для проведения дополнительной проверки. В рамках нее нужно будут провести опрос свидетелей, проанализировать результаты экспертного исследования, а также изучить документы, имеющие отношение к этому кровавому шоу.

Напомним, 6 марта в санаторий имени Дзержинского съехались владельцы бойцовских пород из разных регионов России. И устроили кровавое шоу, на которое были вынуждены смотреть посетители Графского парка Чертовиц. Люди возмутились тем, что собаки рвут друг друга в кровь в том числе и на глазах гуляющих детей. И сообщили во властные органы об этом безобразии. Впрочем, когда страсти вокруг ЧП улеглись, некоторые очевидцы этих жестоких боев стали отказываться от своих слов. На данный момент их организаторам грозят только штрафы по административному делу.