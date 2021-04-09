В Воронеже в апреле начинается бронирование путевок в муниципальные детские лагеря

В большинстве случаев будет четыре смены - по 14 и 21 дню Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле начинается бронирование путевок в муниципальные детские лагеря отдыха на время летни каникул. 19 апреля с 10:00 стартует прием заявок в лагеря «Алмаз», «Кировец», «Полет», «Костер», «Маяк», «Восток-4», «Голубой экран». Примечательно, что те заявления, что были поданы раньше намеченного времени считаются недействительными и аннулируются.

Графики смен и способы бронирования размещены на официальном сайте МАУ ЦДО «Перемена». В большинстве случаев будет четыре смены - по 14 и 21 дню. Исключение - «Голубой экран» - в этом лагере планирую провести пять смен.

Подать заявку родителям можно:

1) через программу бронирования. Ссылка будет опубликована на сайте МАУ ЦДО «Перемена» в разделе «Новости» 19 апреля в 10:00.

2) при невозможности подать заявку в электронном виде необходимо приехать в офис учреждения (Воронеж, Урицкого, 58) и заполнить бланк заявки.

Для юридических лиц действует иная схема:

1) через программу бронирования;

2) по электронной почте. Необходимо заполнить заявление и реестр на бронирование путевок (чтобы скачать файл,наведите курсор) от юридического лица и отправить на электронную почту МАУ ЦДО «Перемена» cdo.peremena@yandex.ru;

3) лично в офисе МАУ ЦДО «Перемена». Необходимо заполнить бланк заявления и реестр на бронирование путевок от предприятия.

Прием заявок от организованных групп детей образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, спортивных и иных организаций:

1) по электронной почте. Для этого необходимо заполнить заявление на бронирование путевок от организации (чтобы скачать файл, наведите курсор) и отправить на электронную почту МАУ ЦДО «Перемена» cdo.peremena@yandex.ru;

2) лично в офисе МАУ ЦДО «Перемена». Необходимо заполнить бланк заявки.