Грабитель в Воронеже повалил женщину на землю и отобрал деньги

В один из февральских вечеров 47-летняя жительница Железнодорожного района возвращалась домой по Дачному проспекту. Неожиданно к ней подошел незнакомец, толкнул на землю, схватил за шею, отнял тысячу рублей и сбежал.

Оперативники быстро установили личность грабителя: им оказался ранее судимый 47-летний житель Ольховатского района. Задержать его удалось в Пензе. В отделе полиции мужчина объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». А это до 7 лет тюрьмы. Сейчас грабитель находится в изоляторе.