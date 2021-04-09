Нападающего воронежского «Факела» болельщики признали лучшим игроком ФНЛ марта

Андрей Разборов. Фото: с сайта ФНЛ.

Болельщики в голосовании на сайте ФНЛ определили лучшего футболиста марта. Им стал форвард «Факела» Андрей Разборов. Наш нападающий набрал 49,5 процентов голосов. Андрей заслужил признание шестью голами и одной результативной передачей в шести матчах марта. Все их «Факел» выиграл.

Второе место занял форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он набрал 21,2 процента голосов. На третьем месте по зрительским симпатиям полузащитник «Нижнего Новгорода» Мухаммад Султонов (10,5%).

У экспертов другое мнение. По их версии, лучший футболист марта – Иван Сергеев. В марте нападающий «Крылышек» забил семь голов и отдал три результативные передачи. Так что чисто статистически выбор логичен. На втором месте Разборов. А третьим по силе в марте посчитали полузащитника томской «Томи» Никиту Кривцова. Он пришел из второй лиги (из владимирского «Торпедо»), но быстро освоился и сейчас во многом определяет игру сибиряков в середине поля.