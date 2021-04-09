Герман Греф представил новую флагманскую подписку СберПрайм +

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ПАО Сбербанк запускает флагманскую подписку СберПрайм+: от базовой версии ее отличает наличие финансовых сервисов. Теперь подписчик получит доступ не только к скидкам на доставку еды или, например, такси, но и сможет делать бесплатные денежные переводы или получать еще больше бонусов по СберКарте Прайм. Об этом 8 апреля на пресс-конференции рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Что добавит «+»?

Меньше, чем за полгода базовую подписку СберПрайм оформили около миллиона человек по всей России. Интерес к единой системе, которая позволяет тратить на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности, оказался внушительным.

- Сегодня мы готовы представить совершенно новый продукт на рынке по своему составу - нашу новую подписку СберПрайм+. С ней клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Это одно из самых выгодных и комплексных предложений в мире: в подписку входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги, - отметил Герман Греф.

Оформить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн за 399 рублей в месяц. После этого достаточно зайти в сервисы, на которые распространяется подписка, по Сбер ID (он привязан к номеру телефона клиента). Автоматически вам будет открыт доступ к эксклюзивным предложениям.

Чем выгодны финансовые сервисы по подписке?

Флагманская подписка включает в себя выгодную СберКарту Прайм: клиент может оформить ее бесплатно. Не нужно платить ни за выпуск, ни за обслуживание, ни даже за уведомления по операциям.

Подписчики СберПрайм+ могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира и делать бесплатные переводы другим клиентам банка по всей стране без каких-либо ограничений. Кроме того, подписчикам доступен выгодный курс обмена валют.

Помимо того, что карта - бесплатна, она еще и приносит доход подписчикам. Например, за покупки на всех АЗС на «пластик» вернутся 10% бонусами СберСпасибо. Еще 5% - за заказы во всех кафе, ресторанах и оплату такси. При этом , если вы пользуетесь услугами Ситимобил, то сможете вернуть уже 10% бонусами. И 5% начисляется с каждого заказа в СберМаркет.

Кстати, с 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.

Как изменились нефинансовые сервисы?

Флагманскую подписку СберПрайм+ от базовой версии отличает расширенный доступ к услугам экосистемы. Например, вы сможете получить доступ к 80 тысячам фильмов на Okko, 40 миллионам треков в медиатеке СберЗвука и 30 гигабайт в облачном хранилище СберДиск.

Подписчики могут бесплатной общаться с помощью мобильной связи СберМобайл: каждый месяц им будут предоставлять 150 минут для звонков и 3 гигабайта интернета. Чтобы воспользоваться этим предложением, не нужно даже менять свой номер телефона. Оформить электронную сим-карту можно без визита в офис банка.

По-прежнему будут доступны различные скидки: 10% на доставку готовой еды от Delivery Club, 7% на доставку продуктов от Самоката, 10% на все поездки в Ситимобиле.

Как и в базовой версии подписчики могут воспользоваться бесплатной доставкой продуктов и специальными ценами из СберМаркета или бесплатной доставкой лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ.

- Оформить СберПрайм+ сегодня можно не зависимо от того, являетесь ли вы подписчиком базового предложения или нет. В СберБанк Онлайн я сам проверил «клиентский путь» - оформление заняло меньше минуты, - подчеркнул председатель правления Сбербанка Герман Греф.