В Воронежской области полицейские поймали пьяного водителя-рецидивиста

На этот раз водителю, видимо, придется заплатить за пьяную езду отсидкой в колонии. Фото: из архива «КП»

В четверг, 8 апреля, верхнехавские полицейские задержали 44-летнего жителя Новоусманского района, любящего ездить пьяным. Он был за рулем ВАЗ-2103. О том, что мужчина пьян, свидетельствовали и характерные нарушения речи и исходивший от него запах.

Полицейские отстранили водителя от управления машиной. Мужчина согласился пройти алкотест. Результат был ожидаемым - 0,928 мг/л. Достаточно сильное опьянение.

Стражи порядка выяснили, что водитель ехал без прав. Их у него вообще никогда не было. При этом с 2017 по 2020 годы его четыре раза привлекали у уголовной ответственности за пьяную езду.

В отношении пьяного водителя-рецидивиста возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (до двух лет лишения свободы).