Воронежские единороссы проводят мониторинг дворов, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда»

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Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Воронежской городской Думы Иван Кандыбин вместе с активистами партии проводит рейды по контролю за качеством работ по благоустройству дворов многоквартирных домов в Воронеже. Мониторинг касается территорий благоустроенных в 2019-2020 гг.

В рамках рейда уже посетили 11 дворов. Парламентарий в каждом из них пообщался с жителями, выяснил довольны ли граждане проведенными работами, есть ли претензии к подрядчикам.

По словам Ивана Кандыбина, существенных недочетов не выявлено, но есть особые пожелания жителей, что-то вроде дополнительного озеленения или прорезиненного покрытия вместо песка, или установки лежачих полицейских во дворах для безопасности. Все обращения граждан фиксируются и берутся в проработку.

«Недостатки, которые мы выявляем именно в работе подрядчиков, оперативно отрабатываются. Мы с ними связываемся, и они устраняют недочеты. Таких случаев – единицы, и все они у нас на контроле. В целом же эта программа востребована и оправдала себя на 100%, потому что, наверное, за последние 20 лет это единственная программа, которая комплексно подходит к благоустройству территорий. До этого решали такие проблемы точечно, где-то поставить площадку, где -то лавочку. Теперь мы комплексно благоустраиваем двор, с асфальтированием проездов и пешеходных зон, установкой спортивных и детских площадок, обустройством зон отдыха, озеленением территории», – отметил Иван Кандыбин.

В ближайшие дни воронежские единороссы проверят еще порядка 10 дворов. По итогам мониторинга будет составлен подробный отчет.

Добавим, что в этом году жители региона смогут сами выбрать, какие территории необходимо благоустроить в первую очередь. По всей стране запущена онлайн-платформа, где собран перечень территорий для благоустройства в конкретном городе или регионе. С 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства.

Проголосовать смогут все жители региона старше 14 лет. Для этого нужно будет пройти регистрацию через «Госуслуги» или соцсети и выбрать те объекты, которые, по мнению гражданина, больше всего нуждаются в обновлении.

Источник: voronezh.er.ru