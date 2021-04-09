В Воронеже штраф на 750 тысяч рублей за снос хлебозавода № 1 «Выбор-Север» может и не заплатить

Окончательная стадия разрушения хлебозавода. Фото: кадр с видео

В Воронежском областном суде рассмотрели жалобу «Выбора-Север» на штраф в 750 тысяч рублей за снос хлебозавода № 1 с комплексом зданий паровой мельницы Третьего товарищества XIX века. И, по сути, ее удовлетворили.

Нет, штраф не отменили. Просто потребовали в Ленинском районном суде еще раз рассмотреть это дело, потому что усмотрели в нем некие «процессуальные нарушения». Причем сделать это должен новый судья. Хотелось бы ошибаться, но почему-то кажется, что новое решение, скажем так, больше удовлетворит «Выбор-Север».

Напомним, эта крайне мерзкая история случилась в конце 2020 года. Застройщик, несмотря на протесты общественников, снес здание 5 декабря 2020 года, тогда еще не имеющее статус объекта культурного наследия (ОКН). Сразу после этого в областной инстанции, которая должна была «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вовремя защитить от сноса, приняли-таки решение о признание его ОКН. А сотрудники Следственного комитета возбудили на чиновников уголовное дело за халатность. За то, что так долго тянули с признанием, что город лишился исторического объекта. А «Выбор-Север» теперь судится с теми же чиновниками. Только наоборот за то, что они приняли решение о статусе здания, по которому его трогать было вроде как нельзя.

Тем временем некий эксперт, посмотрев на развалины, сделал заключение, что они не имеют никакой исторической ценности. Потом оказалось, что он – не чужой человек «Выбору». На днях Арбитражный суд Воронежской области подтвердил, что здание XIX века все-таки заслуживает статуса объекта культурного наследия.

Ленинский районный суд тем временем оштрафовал «Выбор-Север» на 750 тысяч рублей. Но в этой мощной компании, видимо, боятся разориться от суммы, неподъемной для рядового работяги, а не для крупной строительной фирмы.

Отношение к этой истории части общественности показал некий неравнодушный человек, повесивший на разрушаемом хлебозаводе слово из пяти букв, рифмующееся с названием «Выбор». За это его сейчас ищет полиция. Пока безуспешно.