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Общество9 апреля 2021 14:42

В Воронежской области в детсаде малышам давали воду с превышением содержания нитратов

Пока колодец, откуда ее брали закрыли. Воду в образовательное учреждение привозят в бутылках
Юрий КОЗЛОВ
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Малышам временно будут подвозить воду в бутылках.

Малышам временно будут подвозить воду в бутылках.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце марта сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в детсаде села Козловка Терновского района. И выяснили, что малышам давали опасную для здоровья воду. В ней обнаружили превышение допустимых норм по содержанию нитратов и бактерий, также она была слишком жесткая. После этого ситуацией в дошкольном образовательном учреждении заинтересовались и сотрудники местной прокуратуры.

В итоге шахтный колодец, воду из которого использовали для питья и хозяйственных нужд, закрыли на срок до 90 суток. На это время детям будут привозить ее в бутылках. За три месяца должны определить причину такого ужасного качества воды и попытаться ее устранить.