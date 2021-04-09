Воронежская УК объяснила холодную воду из «горячего» крана низкой температурой ресурса на входе в дом

Вчера мы писали о том, что УК Ленинского района дважды не выполнила предписание Государственной жилищной инспекции Воронежской области о регулировке температуры горячей воды в доме №66а по улице Матросова. Напомним, УК пригрозили штрафом исключением из реестра лицензий на обслуживание дома.

Между тем УК Ленинского района своей вины в подаче горячей воды ненадлежащего качества жильцам дома не видит. Коммунальщики пояснили, что проблемы начались в октябре прошлого года, когда в доме сменился поставщик тепла – им стала компания ООО «Теплодар». Поменялась котельная, которая занимается производством ГВС, трубопровод, ведущий к зданию, остался прежним.

- Отметим, что для УК не имеет значения, какая компания занимается поставкой ресурса, важно лишь, чтобы он был надлежащего качества, - рассказали в УК. - К сожалению, в этот дом часто приходит горячая вода, температура которой ниже необходимых параметров. В последний раз мы зафиксировали такой случай 9 марта. При норме ГВС в точках разбора (в кранах в квартире) в 60 градусов на вводе в дом удалось намерить только 51 градус. За такую горячую воду жители вправе требовать перерасчет у ресурсоснабжающей организации, так как дом на прямых расчетах с поставщиком. УК предоставит жителям для этого все необходимые документы. В первую очередь речь идет об актах замера температуры, которые являются прямым подтверждением некачественно поданного ресурса.

Коммунальщики уверяют, что вода поступает в дом уже недостаточно горячей и отрегулировать ее температуру УК никак не может. В задачи обслуживающей организации входит поддержание сетей в рабочем состоянии. Услуга водоснабжения постоянно надлежащего качества будет у заявителя только тогда, когда будет решена проблема на уровне поставщика.