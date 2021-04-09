Ночью пьяный воронежец избил водителя бригады скорой помощи

Фельдшер включила сирену, чем отпугнула нападавшего, и он убежал Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ночью 9 апреля бригаду скорой медицинской помощи вызвали в один из домов по Московскому проспекту. Мужчина поранил палец, как признался он сам, когда открывал бутылку. В травмпункт воронежец решил не обращаться, а сразу вызвал медиков к себе.

Примерно через час бригада прибыла по указанному адресу. Вот только мужчине, который к тому времени изрядно выпил, не понравилось, что его заставили ждать, поэтому он напал на медиков.

-Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, на данный неотложный вызов выехала бригада подстанции Центрального района в составе фельдшера и водителя. Пациент встретил их на улице. У мужчины были признаки алкогольного опьянения: агрессивное поведение, шаткая походка, резкий запах алкоголя. Фельдшер предложила ему пройти к автомобилю для осмотра и оказания помощи. В ответ мужчина попытался ударить фельдшера, но она успела закрыться в автомобиле. Тогда пациент напал на водителя, повалил на землю и начал избивать ногами. Фельдшер включила сирену, чем отпугнула нападавшего, и он убежал. Сотрудники скорой вызвали полицию и написали заявление по факту нападения, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Это далеко не первый случай в Воронеже, когда на медиков скорой помощи нападают: несколько лет назад, например, агрессивный пациент избил воронежскую бригаду скорой помощи.