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Происшествия9 апреля 2021 14:17

В Воронежской области обезумевший мужчина во время ссоры задушил престарелую мать

Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Позже убийцу ждет суд
Олег ИВАНОВ
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Дом, где все произошло

Дом, где все произошло

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

31 марта в реанимации Острогожской районной больницы скончалась 80-летняя местная жительница. Ее привезли в медучреждение утром того же дня из села Дальняя Полубянка. На теле женщины осталось множество следов от ударом.

Следователи возбудили уголовное дело о «причинение тяжкого вреда здоровью», который и привел к смерти (часть 4 статьи 111 УК РФ). А это до 15 лет тюрьмы.

Вскоре задержали 55-летнего сына погибшей старушки. Тот не стал даже отпираться. В тот день он избил престарелую женщину из-за какого-то упрека. Он бил ее кулаками по лицу и голове, пытался задушить... Борьбу увидела сожительница мужчины - она и вызвала скорую помощь и полицейских. Однако спасти пенсионерку уже не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

- Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия. Подозреваемый помещен в специализированное учреждение для производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих.

Криминал