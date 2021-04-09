В Воронежской области мужчина, утопивший рыбака за то, что он забыл дома сети, сядет на 13 лет

Мужчина, утопивший знакомого по пустяковому поводу, пригрозил свидетелям и тем самым сделал свое наказание еще более суровым. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Суд вынес приговор по дикому преступлению, случившемуся 1 июня 2019 года на реке Дон.

Следователи установили, что в селе Старая Калитва Россошанского района на берегу Дона пытались рыбачить четверо мужчин. Один из них забыл сети. В итоге рыбалка сорвалась. Началась простая пьянка. В ходе нее 42-летний житель Россоши предъявил претензии своему забывчивому 38-летнему знакомому. Словами он не ограничился. Виновника срыва рыбалки он взял и утопил в реке. А двум другим шокированным знакомым пригрозил, что и с ними расправится, если они донесут об убийстве сотрудникам силовых структур.

- Тем не менее убийцу разоблачили и арестовали, хотя он своей вины не признал. Однако у следователей есть достаточно ее доказательств. В частности, показания свидетелей преступления и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.

Суд приговорил «отморозка» к 13 годам колонии строгого режима. После отбытия срок еще 1,5 года его свобода будет ограничена обязанностью регулярно отмечаться в полиции. У адвоката россошанца есть десять дней на обжалование приговора.