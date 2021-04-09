В Воронеже коммунальщики заплатят за отключение воды на полтора дня в 22 домах максимум 11 тысяч рублей

Коммунальщики, оставляющие людей без тепла, как правило, отделываются за это смешными штрафами. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В прокуратуре Воронежа отчитались о проверке по факту отключения отопления и горячей воды в 22 многоквартирных домах Ленинского района на срок более 33 часов. Напомним, коммунальная авария случилась около пяти часов вечера 5 апреля. Сначала шла речь о том, что под отключение попали 38 домов не только в Ленинском, но и в Центральном районе. Но, видимо, в 16 из них коммунальные блага вернули быстрее.

В надзорном ведомстве напомнили о законодательной норме, согласно которой перерыв в подаче горячей воды не должен превышать восемь часов в течение месяца. И сообщили о возбуждении административного дела в отношении ООО «ТеплоСервис», на обслуживании которого находится участок тепловой сети, а также в отношении генерального директора этой организации.

Коммунальщики будут отвечать по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Отметим, что кары, грозящие им, страшными никак не назовешь. Организацию могут оштрафовать максимум на 10 тысяч рублей, а ее начальника – не больше, чем на тысячу.