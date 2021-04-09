В Воронеже будут судить четырех жителей Подмосковья, отбиравших деньги под видом санитарных врачей

Мужчина, поверивший в компенсацию в миллион рублей, перевел мошенникам 257 тысяч. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Полицейские направили в суд уголовное дело четырех жителей Московской области в возрасте от 27 до 30 лет. Их обвиняют в одном удавшемся мошенничестве и двух безуспешных.

По данным следствия, в октябре 2018 года один из мошенников позвонил из Московской области воронежцу. Воспользовавшись сведениями непонятно как доставшейся ему электронной информационной базы о покупателях лекарств в интернет-магазине, он заявил собеседнику, что тот купил плохой препарат и за это ему полагается компенсация в 1 миллион рублей. Но сначала нужно уплатить налоговые сборы – 257 тысяч рублей. Мужчина поверил аферисту и перевел деньги на его счет.

Разлакомившиеся мошенники хотели провернуть эту комбинацию с еще двумя жертвами из Воронежской области. Однако жадность их сгубила. Аферы им не дали довести до конца сотрудники уголовного розыска. Мошенников задержали. Трех 30-летних аферистов арестовали, 27-летнему дали погулять на свободе, взяв с него подписку о невыезде. Дело аферистов будут рассматривать в Советском районном суде. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.