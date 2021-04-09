В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек

По-прежнему немало коек освобождается из-за того, что занимавшие их люди умерли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный и региональный оперативный штабы по противодействию коронавирусу предоставили суточную статистику по заболеваниям.

В четверг, 8 апреля, заразились COVID-19 192 жителя Воронежской области. Наш регион по этому показателю занимает седьмое место среди худших в России. Больше за сутки заболели только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях. Всего за время пандемии в нашем регионе заразились коронавирусом 76 933 человека.

В то же время еще 204 жителя Воронежской области выздоровели. По этому показателю наш регион в десятке лучших. Он занимает восьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Псковской областей, Башкортостана и Самарской области. Всего победивших коронавирус наших земляков стало 71 616.

По данным регионального штаба, 8 апреля от COVID-19 умерли 18 жителей Воронежской области. И всего жертв коронавируса в нашем регионе стало 2945. В федеральном штабе полагают, что за сутки в Воронежской области умерли 5 человек. О необходимости синхронизации статистики по умершим говорят давно, но на практике получается, что этим никто «заморачиваться» не хочет.

Напомним, в Воронежской области на данный момент из ограничений по коронавируса действует, пожалуй, только масочный режим и требование не более чем 50-процентной посещаемости кафе. Не допускают аншлаги и на развлекательных мероприятиях.