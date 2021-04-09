В кровавых собачьих боях под Воронежем полиция не нашла криминала

Владельцы собак с азартом натравливали своих питомцев друг на друга.

Стало известно о результатах проверки полиции по факту собачьих боев в Рамони в санатории имени Дзержинского. Напомним, 6 марта туда съехались владельцы бойцовских пород из разных регионов России. И устроили кровавое шоу, на которое были вынуждены смотреть посетители Графского парка. После чего к местным властям посыпались жалобы с требованием прекратить безобразие. Любопытно, что, когда страсти вокруг ЧП улеглись, некоторые очевидцы этих жестоких боев стали отказываться от своих слов. Ничего особенного не было, дескать.

В официальном ответе полиции говорится следующее:

- Сотрудниками ОМВД России по Рамонскому району по данному факту проведена процессуальная проверка. Установлено что 6 марта в селе Чертовицы Рамонского района было проведено мероприятие с участием значительного количества граждан, одним из элементов которого являлась организация схваток собак. В результате опроса очевидцев и участников данного мероприятия, сведений о том, что оно было организовано из корыстных побуждений и несло цель причинить страдание и боль животным, получено не было. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, данное мероприятие являлось публичным. Поэтому в действиях организаторов усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоаП РФ, в связи с чем они привлечены к ответственности сотрудниками полиции.

Особенно интересно утверждение, что «подтверждение того, что мероприятие несло цель причинить страдание и боль животным, получено не было».

Как удалось выяснить «КП-Воронеж», штрафы пока никто не платил. Их суммы определит суд. Уголовное дело за жестокое обращение с животными возбуждать точно не будут.