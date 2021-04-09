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Общество9 апреля 2021 10:12

В селе Воронежской области появился улыбающийся дом

Полуразрушенное строение напоминает веселую печку из популярного советского мультфильма
Артем ИЛЬИН
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Тот случай, когда даже полуразрушенный дом может подарить хорошее настроение.

Тот случай, когда даже полуразрушенный дом может подарить хорошее настроение.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото необычного дома в селе Шестаково Бобровского района. Полуразрушенными строениями в наших небольших населенных пунктах никого не увидишь. Но не в этом случае.

Одна из частично разрушенных стен дома очень похожа на человеческую улыбку. А располагающиеся вверху оконные проемы – на два глаза.

В комментариях отмечают, что дом похож на веселую печку из советского мультика «Вовка в тридевятом царстве». Один из пользователей признался, что всегда смотрит на это необычное строение, когда проезжает это место. Была и грустная шутка-предположение, что в доме делают закладки наркокурьеры, отсюда и его постоянная улыбка.