В Воронеже иномарка сбила на «зебре» 12-летнего мальчика с собакой

Сбитого иномаркой мальчика увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 8 апреля, в 21.40 на улице Подгоренской Коминтерновского района случилось ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик.

37-летний воронежец, руливший «Рено-Логан», ехавший со стороны Новгородской в направлении Солнечной, сбил школьника, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре». Мальчик шел с собакой на поводке. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу. Пострадала ли в результате ДТП собака, не сообщают.

Полицейские выясняют, почему водитель иномарки не остановился перед «зеброй».

- Всего в Воронежской области 8 апреля случилось 119 ДТП, из них 91 – в Воронеже, 18 – в районах, 10 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы 13 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Инспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 10 ехавших на красный свет.