В Воронеже на видео попало горящее после ДТП такси

Такси загорелось сразу после столкновения. Фото: кадр с видео

Камера видеонаблюдения записала момент аварии у дома № 92 на улице Урицкого Коминтерновского района, в результате которой сгорела машина такси. Можно заметить, что один автомобиль поворачивал, а другой врезался в него и сразу загорелся. Из машин выскочили два человека: один одетый по погоде, другой голый по пояс. Им осталось только вызвать МЧС и наблюдать за пожаром. Самим тушить было нереально – полыхало так, что не подойдешь.

В полиции уточнили, что в четверг, 8 апреля, в 23.40 22-летний таксист на «Хендай Солярис», ехавший со стороны Московского проспекта в направлении улицы Транспортной, врезался в «Дэу Нексия», которым управлял 23-летний мужчина. Оба водителя – воронежцы. Несмотря на пожар, пострадавших в ДТП не было. Полицейские выясняют обстоятельства, которые привели к аварии.

Напомним, ранее в соцсетях широко разошлись два видео. На одном водитель, везший женщину с ребенком, засыпал за рулем. Оказалось, что 40-летнему мужчину неожиданно стало плохо. Причем, как выяснили полицейские до такой степени, что он умер.

А вот 45-летний водитель такси, попавший на другое видео, сочувствия уже не вызывает. Он разъезжал по Советскому району с явными признаками наркотического опьянения. К тому же в салоне его машины были разбросаны шприцы.