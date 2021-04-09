Ночью в Воронеже сгорели две машины

В ночь на 9 апреля пожарным пришлось тушить три машины. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Сразу три огненных ЧП с машинами случились в Воронеже и области минувшей ночью.

В четверг, 8 апреля, в 23.33 в МЧС сообщили о горящей машине на улице Урицкого Коминтерновского района. У дома № 92 полыхал «Хендай Солярис». На место ЧП выезжали четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Огонь потушили в 23.39. Пламя повредило мотор и салон автомобиля на площади 5 квадратных метров.

В пятницу, 9 апреля, в 00.36 в дежурную часть МЧС поступил звонок о пожаре на улице Туполева Левобережного района. У дома № 41 горела 15-я «Лада». На место ЧП также выезжали четыре специалиста МЧС на одной пожарной машине. Пламя потушили в 00.47. Огонь успел повредить мотор и салон «Лады» на площади 2 квадратных метра.

Завершились ночные огненные ЧП с машинами инцидентом на 695 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе. Там около пяти часов утра пятницы, 9 апреля, загорелся рефрижератор «МАЗ». Туда выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС. Пожар ликвидировали в 5.46. Огонь уничтожил кабину и стену рефрижератора на площади 0,5 квадратных метра.

По оперативным данным, на всех трех пожарах никто не пострадал.