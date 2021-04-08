Фото из архива "КП", Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил и.о. губернатора Виталий Шабалатов на заседании оперштаба 8 апреля. Особое внимание власти обратят на крупные торговые центры, где в последнее время значительно уменьшилось количество людей в средствах защиты.

- Масочный режим никто не отменял. Это не только по ковиду, но и по сезонным респираторным заболеваниям, - добавил Виталий Шабалатов.

В середине марта глава региона Александр Гусев заявил, что отменить масочный режим могут, когда 60-70% жителей области вакцинируются от коронавируса. По данным к 8 апреля, прививки сделали более 160 тысяч человек. Кстати, 9, 10 и 11 апреля мобильная бригада медиков городской поликлиники №1 будет вакцинировать желающих в ТЦ «Максимир».