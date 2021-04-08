Житель Воронежской области лишился селезенки после удара домкратом

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бутурлиновский районный суд поступило уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в райсуде 8 апреля.

По версии следствия, инцидент случился вечером 24 ноября 2020-го на улице Дорожной. Парень поссорился с 30-летним местным жителем. Сначала дважды ударил его кулаком по лицу, а затем достал из своей машины домкрат и нанес удар в левый бок. У мужчины произошел разрыв селезенки, медикам пришлось ее удалить.

Молодому человеку предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.