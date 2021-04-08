На открытии 30-го сезона "Костенок" воронежцев научат первобытным ремеслам

24 апреля в археологическом музее-заповеднике «Костенки» стартует 30-й сезон. В этот день откроется выставка «Охота в палеолите: развлечение или необходимость?», а также пройдет развлекательная программа на открытой музейной площадке.

Гостям покажут, как делали первобытные орудия труда из камня, дубили кожу, плели из лозы. Посетители музея смогут также поупражняться в ловкости, силе и быстроте реакции, заняться первобытным искусством, посетив мастер-классы живописи каменного века.

Почувствовать себя настоящими археологами и палеонтологами можно на занятии в интерактивной песочнице, хранящей скелет мамонта и кости других древних животных.

Начало праздника в 11.00.