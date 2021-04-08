Известная воронежская балерина в свой бенефис станцует Шехерезаду

25 апреля в театре оперы и балета состоится бенефис Светланы Носковой. Прима-балерина театра выступит в партии Шехерезады в балете «Тысяча и одна ночь» Амирова.

- Еще во время учебы в Воронежском хореографическом училище талантливой старшекурснице Светлане Носковой доверяли исполнение ролей в театральных постановках. В 2000 году Носкова уже в качестве солистки пришла в воронежский балет и быстро завоевала сердца зрителей. У Светланы классическая школа и прекрасные природные данные. Она восхищала ценителей балета в партиях Одетты-Одиллии, Жизели, Сильфиды, Джульетты. Но ее таланту подвластна и актуальная танцевальная лексика: не менее яркие образы артистка создала в модерн-балетах и современных танцевальных постановках, - отметили в театре. - Для своего бенефиса Носкова неслучайно выбрала балет «Тысяча и одна ночь». Партия Шехерезады привлекает балерину интересным сплавом классической хореографии и восточной пластики, а кроме того дает простор для актерской игры. Шехерезада Светланы Носковой - воплощение идеального женского начала, способного изменить этот несовершенный мир в лучшую сторону.

После спектакля пройдет церемония чествования балерины.

Имя Светланы Носковой внесено в Золотой Фонд Воронежской области в номинации «Культура и искусство». В 2021 году она удостоена почетного звания заслуженной артистки Российской Федерации.