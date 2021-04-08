Управляющую компанию обязали через суд прочистить вентиляцию двух домов в центре Воронежа

Прокурорские сотрудники при проверке многоквартирных домов обнаружили, что управляющая компания «РЭК Центральный» ненадлежащим образом проверяла и содержала вентиляционные каналы при использовании газового оборудования. В частности, нарушения обнаружили в домах №№ 15 и 17 по улице Желябова.

- Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, могут повлечь за собой возникновении чрезвычайных ситуаций. Прокуратура района обязала управляющую организацию устранить нарушения. Когда каких-либо мер к их устранению не было принято, прокуратура района предъявила иск в Центральный райсуд, который своим решением обязал привести вентиляционные каналы в исправное состояние, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В ООО «РЭК Центральный» отметили, что частично уже выполнили предписание прокуратуры, а полностью его выполнят в течение текущего месяца.

- Специалисты прочистили вентканалы указанных домов, восстановили герметичность борова вентканала на чердаке дома №15. Кроме того, были приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц на кровлю домов № 15 и 17. В зданиях часто срывают замки с люков выхода на чердачные помещения, оставляют там мусор, бумажки, пустые бутылки из-под спиртных напитков, а на чердаке одного из домов оборудовали мангал. Чердачные помещения мы очистили от мусора, повесили новые замки, - сообщили в управляющей организации. - Что касается работ по восстановлению двух оголовков вентиляционных каналов в доме №17, то работы эти носят сезонный характер и должны проводиться в теплое время, поскольку при минусовых температурах используемый материал теряет свою прочность. Работы по восстановлению вентканалов запланировали на ближайшее время. Предписание прокуратуры будет полностью выполнено в апреле.