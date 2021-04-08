В Воронеже танцующий оркестр сыграет рок-хиты

Фото предоставлено коллективом

17 апреля в Воронеж снова приедет танцующий симфонический коллектив Concord Orchestra. Музыканты не сидят на стульях: они танцуют со своими инструментами, импровизируют, играя на память и без пюпитров.

В этот раз оркестр привезет программу «Симфонические рок-хиты. Лучшее». Музыканты включили в нее самые популярные композиции из репертуара мировых групп, сыгранные за пять лет гастролей: прозвучат хиты Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, АC/DC, Queen, Muse, System of a down, Rammstein. Выступление сопровождают световые эффекты и видео-инсталляции.

Шоу пройдет в Event-Hall 17 апреля в 19.00.