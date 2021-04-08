Следователи назвали возраст пострадавших в ДТП с двумя маршрутками в Воронеже

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Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителями автобусов, устроивших аварию днем 8 апреля на Левом берегу Воронежа. Напомним, в полдень возле остановки «Озеро на Минской» столкнулись два попутных ПАЗа №122, один из них после врезался в полуприцеп грузовика. В ДТП, по данным полиции, пострадали 7 пассажиров маршруток. Никто не погиб.

Как отмечают следователи, в больницу с травмами попали пять человек.

- По предварительной информации, за медпомощью обратились пять женщин в возрасте 40, 52, 60, 65 и 68 лет, пострадавших в результате ДТП. Информация о полученных ими телесных повреждениях уточняется, - сообщили в региональном управлении СК России. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи. В рамках проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобусов, представитель компании-перевозчика, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, будут установлены все обстоятельства случившегося.

В мэрии сообщили, что вред пострадавшим оплатит транспортная компания. Активисты сообщества «Город и транспорт» считают, что к аварии привели «гонки» водителей из-за пассажиров.