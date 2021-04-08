Медики сообщили о состоянии пассажиров, пострадавших в столкновении маршрутных автобусов в Воронеже

Вид изнутри автобуса - одного из участников ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Пострадавших в столкновении двух маршрутных автобусов на Ленинском проспекте доставили в воронежскую больницу скорой медицинской помощи № 10 («Электроника»). Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, к врачам обратились 5 участников ДТП.

Хотя изначально речь шла о 7 пострадавших. Напомним, к аварии привела гонка водителей двух маршрутных «ПАЗиков» одного и то го же маршрута №122. То есть водители - прямые конкуренты. Ехали они в попутном направлении в сторону Димитрова.

По мнению активистов общественного движения «Город и Транспорт», жуткое столкновение произошло из-за двоевластия на одном маршруте. На линии сложилась жесткая конкуренция из-за «перевыпуска» машин. Однако, в мэрии эту версию опровергают.

Так или иначе водителям предстоит пройти внеплановый инструктаж о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил пассажирских перевозок, в этот период они будут отстранены от работы.

А вот пассажирам обещают компенсацию ущерба - расходы на себя должно взять транспортное предприятие совместно со страховой компанией.

Однако, вероятно, ущерб мог быть не столь велик, как могло изначально показаться по фотографиям «смятых» автобусов. В облздраве подчеркнули, что все пятеро участников ДТП получили помощь амбулаторно. Если госпитализация им не потребовалась, можно предположить, что, к счастью, никто серьезно не травмировался.