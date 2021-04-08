Воронежцы могут сделать прививку от COVID-19 в торговом центре

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В этот уик-энд - с пятницы по воскресенье - воронежцы могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре. 9, 10 и 11 апреля мобильная бригада специалистов ВГКП №1 будет вакцинировать желающих в ТЦ «Максимир».

Прививочный пункт разобьют на втором этаже торгового центра рядом с МФЦ «Мои документы». Сделать прививку от COVID-19 может любой, главное - взять с собой паспорт, СНИЛС и медполис.

Перед вакцинацией медицинские работники проведут осмотр на противопоказания (повышенная температура, аллергия, недавно перенесенные болезни).

Привиться можно будет с 11.00 до 19.00.

Напомним, вакцинация бесплатная. По состоянию на 8 апреля в регионе от коронавируса привили уже более 160 тысяч человек, больше половины вакцинированных (52,1%) - жители старше 60 лет.