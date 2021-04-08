В Воронежской области к 8 апреля жертвами коронавируса стали еще 16 человек, а количество привитых достигло 160 тысяч

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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых жертвах ковида: за прошлые сутки умерли еще 16 пациентов. Общее число летальных случаев по COVID-19 достигло в регионе 2 927 человек.

Тем не менее, в течение 12 недель число выписанных превышает количество госпитализированных. Так выздоровели 201 пациент, а зараженных 193 человека за последние сутки.

От коронавируса привились более 160 тысяч воронежцев, больше половины сделавших прививку (52,1%) - жители старше 60 лет.