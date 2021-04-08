Воронежский «Буран» продлил контракт с опытным нападающим

Александр Денежкин. Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» продлили контакт 29-летним нападающим Александром Денежкиным. В прошлом сезоне он перешел к «ураганным» из пензенского «Дизеля» и успел сыграть в семи матчах.

Денежкин – вообще не любитель долго сидеть на одном месте. Он поиграл и в низших клубах североамериканских лиг, в начале 2010-х выступал в КХЛ за московский «Спартак». С 2013 года сменил немало команд ВХЛ. А в сезоне 2018-18 гг. даже ненадолго вернулся в КХЛ, где некоторое время выступал за подольский «Витязь».

Видимо, в нынешнем составе «Бурана» (на сборе наигрывают много совсем юных хоккеистов) Денежкина хотят видеть как опытного «дядьку». Если он на этот раз решит все-таки надолго осесть в Воронеже.