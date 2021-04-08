Водителей маршрутных автобусов, устроивших в Воронеже аварию с 7 пострадавшими, отстранят от работы

Последствия ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Пострадавшим в столкновении двух маршрутных автобусов №122 выплатят компенсацию ущерба - расходы на себя должно взять транспортное предприятие совместно со страховой компанией. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, гонка водителей двух маршрутных «ПАЗиков» закончилась у озера на Минской тем, что семь человек увезли в больницу. Примечательно, что автобусы - прямые конкуренты. Ехали они в попутном направлении со стороны Отрожки в сторону Димитрова.

Последствия ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

По мнению активистов общественного движения «Город и Транспорт», жуткое столкновение произошло из-за двоевластия на одном маршруте. На линии сложилась жесткая конкуренция из-за «перевыпуска» машин.

- Сотрудниками управления транспорта сейчас готовятся обращения к перевозчикам с требованием провести с водительским составом дополнительный внеплановый инструктаж о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил пассажирских перевозок, в этот период водители будут отстранены от работы, - подчеркнули в городской администрации.

На «переобучение» отправятся, видимо, и водители второго ДТП, случившегося также 8 апреля, но чуть позже - в 14:30 - на Ленинском проспекте, в районе остановки «улица Димитрова». Друг за другом там выстроился общественный транспорт под номерами 6, 8, 14в и 90.

- Подобные ситуации, возникающие из-за «гонок за пассажиром», в очередной раз показывают и сложность, и острую необходимость проводимой транспортной реформы, подтверждают нужность предпринимаемых муниципалитетом мер - сокращения количества дублирующих маршрутов, направленное на предотвращение этих «гонок», применение к перевозчикам штрафных санкций за несоблюдение сводного расписания. Профильные специалисты стараются точечно отработать каждое поступившее от горожан обращение. Однако кардинально изменить систему удастся только при введении брутто-контрактов – дорогостоящей, но эффективной модели, на которую муниципалитет со временем, возможно, сможет перейти, – отметили в пресс-службе городской администрации.