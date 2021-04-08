«Двоевластие на одном маршруте»: общественники раскрыли причину страшной аварии двух автобусов №122

Последствия ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

К жуткому столкновению двух пассажирских «ПАЗиков» под одним и тем же номером «122», по мнению активистов общественного движения «Город и Транспорт», привело двоевластие на одном маршруте.

Последствия ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Автобусы - прямые конкуренты. Ехали они в попутном направлении со стороны Отрожки в сторону Димитрова. Но у озера на Минской их гонка обернулась тем, что семь человек увезли в больницу.

- ООО «ВГТК» является объединением нескольких более мелких перевозчиков, которые продолжили заниматься своими маршрутами под общим юрлицом. И вот, в связи с определенными обстоятельствами (передача маршрута № 8 «ВоронежПассажирТрансу» в связи с обновлением по программе БКД), одному из этих руководителей пришлось временно пристраивать «ПАЗы» со своего маршрута на 122, что привело к увеличению выпуска там в 1,5-2 раза. Как следствие - жесткая конкуренция и гонки внутри одного маршрута, - объяснили ситуацию общественники «Города и Транспорта»

Однако по информации городского управления транспорта и согласно данным, зафиксированным системой ГЛОНАСС, маршрут №122 работает без перевыпуска. В пресс-службе мэрии отмечают, что, вероятно, ДТП, могло быть спровоцировано и другими факторами.

Последствия ДТП Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, в апреле в Воронеже стартовала масштабная трансформация общественного транспорта: 14 маршрутов сократили, еще часть скорректировали. Однако вопросы еще остались. Постоянные пассажиры некоторых маршрутов столкнулись с, мягко говоря, непростыми ситуациями.

Примечательно, что 8 апреля, но чуть позже - в 14:30 - на Ленинском проспекте, в районе остановки «улица Димитрова», произошло масштабное столкновение маршрутных автобусов. Друг за другом выстроился общественный транспорт под номерами 6, 8, 14в и 90.