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Происшествия8 апреля 2021 16:25

Воронежец перевел мошенникам полмиллиона и взял для них кредит в 680 тыс

За сутки жертвами аферистов стали 15 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 7 апреля дистанционные аферисты кинули 15 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились более 2,3 млн рублей.

42-летний воронежец попался на старую байку о "несанкционированном доступе к счету". Позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается перевести его деньги. Для защиты сбережений лже-сотрудник банка попросил мужчину срочно самому перевести средства - на безопасный счет, а для подтверждения перевода попросил сообщить конфиденциальные данные.

Растерянный мужчина перевел свои накопления на указанные счета, а через некоторое время получил извещение от банка, что на его имя оформлен кредит на 680 тысяч рублей. В итоге он лишился более 1 млн 180 тысяч рублей.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области