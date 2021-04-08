Воронежец завоевал бронзу на Кубке России по спортивному ориентированию

Михаил Кулешов на дистанции. Фото: cspsk-vrn.ru

Не остались без медали воронежские спортсмены на Кубке России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в городе Каменск-Шахтинск Ростовской области. В них участвовали 87 человек из 27 регионов России. Причем трое из них – заслуженные мастера спорта.

Дистанции соревнований проходили пересеченной местности в излучине реки Северский Донец. Итоги подводили по результатам трех дней.

Воронежцы в этой компании смотрелись совсем неплохо. Михаил Кулешов завоевал бронзу в многодневном кроссе. А Ирина Лазарева в первый день соревнований тоже шла третьей, но потом все-таки оказалась четвертой, уступив бронзовому призеру 1 минуту 53 секунды.