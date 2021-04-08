В Воронежском заповеднике до состояния "лужи" пересохли озера "Чистое" и "Грязное"

Озера наполняются только в разлив... Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Воронежцы прислали в редакцию «Комсомолки» фотографии почти пересохших заповедных озер «Чистое» и «Грязное». Причем, по словам местных жителей, такая картина наблюдается здесь уже третий год подряд. От полноводных когда-то водоемов остались лишь небольшие «лужи» в центре.

... и немного - благодаря дождям Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Как объясняют сотрудники воронежского заповедника, причина обмеления не только этих озер, но и других водоемов на охраняемой территории – в засушливых годах, недостатке осадков и отсутствии разлива. Нынешняя весна не стала исключением – надежды на половодье не оправдались. Запасы снега были слишком малы, чтобы талая водо смогла наполнить чаши озер. Ведь они не имеют родников и питаются только за счет небольшого ручья, по которому поступает вода во время разлития Усмани. Частично озера наполняются и в течение лета за счет выпадающих дождей.