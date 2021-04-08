Воронежцам сыграют хиты Арно Бабаджаняна

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коллективы филармонии подготовили цикл концертов, посвященных выдающимся композиторам XX века. 9 апреля Губернаторский эстрадно-духовой оркестр исполнит произведения Арно Бабаджаняна. Программу посвятили 100-летию маэстро.

Большинству Арно Бабаджанян известен как автор шлягеров, но среди его сочинений немало серьезной академической музыки, которую исполняли Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах, Эмиль Гигельс и другие выдающиеся музыканты. Программа Губернаторского эстрадно-духового оркестра максимально показывает весь спектр творческого наследия Бабаджаняна. В нее вошли такие популярные песни, как «Благодарю тебя», «Судьба», «Море зовет», «Твои следы», «Верни мне музыку», «У разведенного моста» (солисты Елена Старкова, Светлана Шкарупина, Владислав Бирюков), а также «Армянская серенада» (соло на трубе Александр Новиков) и «Героическая баллада» для фортепиано с оркестром (солист Михаил Князев).

Начало концерта в 19.00.