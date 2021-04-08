В Воронеже мужчина прописал в свою квартиру 16 иностранцев

На бумаге выходило, что в квартире воронежца поселилось едва ли не столько же трудовых мигрантов, сколько их бывает в палаточном городке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе полицейские разоблачили хозяина «резиновой» квартиры. 34-летний местный житель с февраля по март фиктивно прописал на своей жилплощади 16 иностранцев. Гастарбайтерам это было нужно для постановки на регистрационный учет и получение разрешения на легальную работу. Воронежцу же за его «гостепримство» давали деньги.

Стражи порядка разрушили эту идиллию. Задержанный хозяин квартиры заявил, что деньги, которые ему дали за услуги по прописке продолжателей дела Равшана и Джамшута из «Нашей Раши», он уже потратил. Любопытно, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Что не отбило у него охоты к подобным аферам.

На этот раз по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» жителю Советского района грозит до трех лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.