В Воронеже на Ленинском проспекте столкнулись четыре маршрутных автобуса

К счастью, в этой аварии никто не пострадал Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

8 апреля примерно в 14:30 на Ленинском проспекте, в районе остановки «улица Димитрова», произошло масштабное столкновение маршрутных автобусов. Друг за другом выстроился общественный транспорт под номерами 6, 8, 14в и 90.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили «КП-Воронеж», что четыре транспортных средства действительно столкнулись, но только по касательной. Транспорт получил механические повреждения. К счастью, пассажиры или водители в аварии не пострадали.

Ранее, в 12:08, опять же на Ленинском проспекте, но в районе озера на Минской, столкнулись два пассажирских «ПАЗика», следовавших по маршруту №122, в попутном направлении. В этом ДТП пострадали семь пассажиров.